GdS – Monza, idea Petagna per l’attacco! Le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il Monza si è mosso concretamente per provare ad acquistare Andrea Pinamonti, offrendo all’Inter 15 milioni tra parte fissa e bonus. Una proposta che potrebbe sbloccare l’affare, sempre che l’attaccante accetti la destinazione. In ogni caso Galliani e Berlusconi vorrebbero aggiungere anche un’altra punta di livello e hanno messo nel mirino almeno tre profili. Si tratta di Joao Pedro, Caprari e la suggestione Petagna, con l’attaccante che potrebbe lasciare il Napoli. Prima attenderanno la risposta di Pinamonti e poi si muoveranno di conseguenza verso un altro obiettivo così da regalare a Stroppa un attacco di livello per la permanenza in A.