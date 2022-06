Insigne pronto a debuttare in MLS, questa la data dell’esordio

Lorenzo Insigne si prepara a debuttare in MLS con la maglia del Toronto FC. Tra dieci giorni Lorenzo Insigne sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto FC. L’annuncio è stato dato cinque mesi fa, oggi però l’ormai ex capitano del Napoli è pronto per iniziare la sua nuova avventura. in MLS. Andrà a rinforzare la rosa del club canadese, che non vive una grande situazione di classifica. Spunta già la data del possibile esordio per Insigne, ovvero il 9 luglio contro San Jose Earthquakes. Stesso giorno in cui il Napoli inizierà il suo ritiro a Dimaro.