Bagni: “Koulibaly fondamentale, la cessione non dipende da lui”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Si gonfia la rete’, dove ha parlato della questione Koulibaly:

“Nel Napoli c’è gente che vuole essere ceduta e magari non ci riuscirà e rimarrà in Campania: di questo mi preoccupo. Chi rimane, in che stato resta a Napoli? Abbiamo un’ottima squadra e che potrebbe fare bene, ma non intravedo una gran lotta per lo scudetto. Saranno tutti contenti? Non ci credo. Faremo un gran campionato? Ci credo ancora meno. La permanenza di Koulibaly è fondamentale? Sì. E’ il simbolo positivo di tante stagioni del Napoli. Lo era anche quando veniva criticato, perché è sempre estato rispettoso di tutti ed è diventato un totem”.

Bagni ha poi aggiunto: “Dire che voglia andare via è una bugia. Lo aspettiamo e vorremmo tutti che rimanesse. Non dipende nè da lui nè dalla società, ma da altri, e cioè bisogna capire che offerte arriveranno. Speriamo non giungano proposte interessanti per il presidente, altrimenti potrebbe venderlo”.

“Napoli competitivo per lo Scudetto e può vincerlo, secondo De Laurentiis? Ma come fa a pensarlo, suvvia… E’ stata una frase buttata lì a fine conferenza. C’è un po’ di caos, perché non si sta sbloccando nulla: passano i giorni, siamo al venti, il ritiro si avvicina e non ci sono novità. Lo sa anche il presidente che il Napoli sarà più debole dell’anno scorso”.