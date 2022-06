Il Roma – Scelte le date delle amichevoli nel ritiro di Dimaro. Le ultime

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulle ultime novità riguardanti il ritiro di Dimaro-Folgarida. Secondo il quotidiano il 2022-23 del Napoli avrà inizio il 9 luglio, quando Spalletti e i suoi inizieranno il primo ritiro di Dimaro. Il ritiro in Val di Sole è ormai una tradizione del Napoli di De Laurentiis, che per l’undicesimo anno prepareranno la stagione in Trentino. La squadra verrà presentata ai tifosi sabato 16 luglio, mentre le prime amichevoli avranno luogo il 14 ed il 17. Il ritiro di Dimaro sarà cruciale, in quanto gran parte della preparazione atletica avverrà proprio in quel periodo. In una stagione che si preannuncia ricca di impegni di alto livello, riuscire ad avere benzina nelle gambe fin dall’inizio sarà fondamentale. Il campionato infatti inizierà il 13 agosto in virtù della pausa di novembre dovuta ai Mondiali in Qatar.