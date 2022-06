Di Marzio sul mercato del Napoli: “Questo acquisto è sempre più vicino”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha fatto un analisi delle varie trattative in Serie A:

“Capitolo Fiorentina. Martedì è il giorno del rinnovo di Vincenzo Italiano, l’allenatore firmerà un accordo fino al 2024 con opzione per il 2025. Nel corso dell’incontro finale per il rinnovo, è possibile che si parli anche di mercato. L’agente di Italiano, infatti, è lo stesso di Jovic, attaccante del Real Madrid che piace al club viola. La Fiorentina continua a seguire anche il terzino Dodo e per il centrocampo è emerso il nome dell’ex Genoa Amiri”.

Di Marzio ha poi aggiunto: “L’obiettivo del Torino è Vlasic del West Ham. Il trequartista guadagna 2,7 milioni a stagione ed è stato pagato 30 milioni la scorsa estate dal club di Londra. Per questi motivi, la trattativa è complicata. Sul fronte uscite, il club granata ha in programma un incontro con l’Inter la prossima settimana per parlare di Bremer”.

Infine, sul Napoli: “Prosegue la trattativa del Napoli per Ostigard: il difensore del Brighton è l’obiettivo individuato dal club di De Laurentiis per rinforzare la difesa di Spalletti. Il difensore ex Genoa è sempre più vicino, la forbice tra domanda e offerta va riducendosi”.