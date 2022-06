Crudeli: “Questo attaccante del Napoli, risolverebbe tutti i nostri problemi”

Il giornalista di dichiarata fede rossonera, Tiziano Crudeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold. Il cronista ha parlato anche di un possibile interesse da parte del Milan per Victor Osimhen: “Il Milan risolverebbe tutti i suoi problemi offensivi con Victor Osimhen. Sarebbe il calciatore giusto per Stefano Pioli, quello che potrebbe davvero fare la differenza per le sue indiscutibili qualità”.

Tiziano Crudeli ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Il vero problema è che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, chiede oltre cento milioni di euro per cedere il suo calciatore. A certe cifre il Milan non può arrivare”.

Fabio Santini ha commentato così le parole di Crudeli: “Pensate che il budget a disposizione di Paolo Maldini sul mercato è di 45 milioni di euro. Come può il Milan pensare di acquistare Osimhen che ne vale 100 e più”.