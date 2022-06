Repubblica – Napoli alla ricerca di un attaccante, Spalletti sogna Dzeko. Le ultime

Il futuro in bilico di Victor Osimhen preoccupa il Napoli e Luciano Spalletti; il nigeriano è valutato per una cifra intorno ai 100 milioni di euro dal presidente De Laurentiis, e le voci dalla Premier League si fanno sempre più insistenti, con forte interesse da parte di Newcastle e Manchester United. Il tecnico toscano avrebbe chiesto alla società di avere almeno un altro attaccante a disposizione oltre ad Andrea Petagna, e il sogno nel cassetto del mister corrisponderebbe al nome di Edin Dzeko, sul quale c’è anche la Juventus. Il Napoli vorrebbe dare continuità ad un progetto basato sui giovani, e il 36enne bosniaco rappresenterebbe un’eccezione, un giocatore utile per far rifiatare Osimhen, qualora resti. A riportarlo è l’edizione online di Repubblica.