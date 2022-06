Il difensore del Torino Bremer ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di ESPN sul proprio futuro. Queste le sue parole: “Non credo che resterò al Toro la prossima stagione. Avevo già comunicato l’anno scorso alla società di voler andare via, ma il mister mi disse di restare per dare una mano alla squadra. Ho delle ambizioni precise, voglio giocare in Champions e in Nazionale, devo raggiungere un livello più alto e pertanto sto valutando diverse proposte”.