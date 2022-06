Zerbin, Gaetano e Zanoli: i giovani del Napoli fanno ben sperare

Negli ultimi anni, i giovani del Napoli non hanno portato grandi soddisfazioni alla società. La Primavera, in particolare, sta trascorrendo un periodo di anonimia con risultati che stentano ad arrivare. Tralasciando i risultati ed i numeri, l’aspetto più preoccupante è la carenza di giocatori pronti al salto di qualità, tanto da portare Spalletti a pensarci più volte prima di convocare un giovane in prima squadra. D’altro canto, tra giocatori in prestito e rimasti a Napoli, nell’arco di questa stagione si sono messi in luce dei ragazzi che si sono dimostrati sia promettenti che maturi. I 3 esempi principali sono Zerbin, Gaetano e Zanoli.

Alessio Zerbin, 23 anni, è un’ala sinistra di piede destro che ha trascorso la stagione in prestito al Frosinone in Serie B. Durante la sua esperienza ha messo in risalto le sue caratteristiche principali: la velocità e la capacità di creare superiorità numerica grazie alle sue doti tecniche. Non solo qualità ma anche sostanza per il novarese, visti i 9 gol e 3 assist in 32 partite giocate. Il culmine della sua annata è sicuramente stata la convocazione in nazionale maggiore e il finale di partita giocato contro l’Ungheria. In vista della prossima stagione, Zerbin potrebbe approfittare dell’addio di Lorenzo Insigne per trovare spazio e farsi avanti nelle gerarchie di Spalletti.

Anche Gianluca Gaetano, 22 anni, ha vissuto la sua stagione in prestito in Serie B, esattamente alla Cremonese. Nella città lombarda ha trovato il suo posto felice, l’ambiente perfetto per maturare. La società di Arvedi, infatti, ha puntato molto sui giovani e su un allenatore come Fabio Pecchia, che fa del bel gioco la sua peculiarità. Il ragazzo originario della provincia di Napoli è un trequartista centrale ma è stato usato anche come mediano o come esterno sinistro e, grazie a 7 gol e 5 assist è stato un protagonista della promozione nei grigio-rossi. Anche Paolo Nicolato ha dato fiducia a Gaetano, convocandolo nella nazionale U21 per la prima volta.

Infine Alessandro Zanoli, 21 anni, oltre ad essere il più giovane dei tre, è anche l’unico ad esser rimasto a Napoli. Il carpigiano ha ricoperto il ruolo di alternativa a Di Lorenzo, visti i continui acciacchi di Malcuit. Nel periodo di indisponibilità del terzino titolare, Zanoli ha trovato più continuità, collezionando un totale di 13 presenze. In questa stagione ha guadagnato la fiducia di Spalletti e di tutti i tifosi e nella prossima annata, vista la partenza di Malcuit, il suo appoggio sarà ancora più importante. Anche lui ha ottenuto la sua prima convocazione in nazionale U21.