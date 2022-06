CdS – Molte squadre interessate a Petagna, Samp su tutte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, molte squadre di Serie A sono interessate all’acquisto di Andrea Petagna. In questo periodo, la Sampdoria sembra essere la pretendente numero uno ma alla finestra ci sono anche Torino, Monza e Salernitana. I blucerchiati erano stati vicini al classe ’95 già nella sessione invernale di mercato, ma poi non ci fu la chiusura ufficiale.

Nonostante l’entourage del giocatore abbia assicurato che continuerà a giocare nel Napoli, la società partenopea non ha mia chiuso la porta all’idea della sua cessione. Per questo motivo i rumors di mercato sul triestino non sono finiti.