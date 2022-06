Di Marzio – Lukaku sempre più vicino all’Inter, call con il Chelsea

Secondo quanto detto dal noto esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, l’Inter sarebbe vicina all’acquisto di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe tornare in nerazzurro dopo appena un anno trascorso al Chelsea. Ancora una volta la Premier League non gli ha portato bene e quindi la sua volontà è quella di tornare a Milano. Questa volontà è condivisa con le due società che hanno in agenda una call per accordarsi sulla faccenda. La formula verso cui la trattativa sembra indirizzata è il prestito oneroso. Inter e Chelsea devono convenire solo sulla cifra: l’offerta della società di Zhang è di 5 milioni ed è ritenuta troppo bassa. Nonostante ciò, le due parti potrebbero accordarsi a breve visto che l’Inter può spingersi anche oltre i 10 milioni.

Nel frattempo i nerazzurri si muovono anche su altri fronti. In dirittura d’arrivo gli acquisti di Asllani dall’Empoli e di Bellanova dal Cagliari. In attesa delle cessioni, l’Inter sembra la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato.