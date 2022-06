Tacchinardi sul Napoli: “Questi tre sono incedibili, i tifosi meritano rispetto”

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’ex calciatore ha espresso la sua opinione sui movimento di mercato del Napoli.

“Sono molto curioso di capire quali siano le intenzioni di De Laurentiis. Ha sempre dimostrato di saper costruire squadre molto competitive ma che al momento decisivo subiscono un crollo. Gli incedibili devono essere Anguissa, Koulibaly e Osimhen, altrimenti si finisce per sventrare una casa. In particolare, Osimhen credo che sia il calciatore più importante della rosa. La città di Napoli merita rispetto, per questo non concepisco le cessioni che abbiamo visto e che potremmo vedere.”