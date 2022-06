Lozano: “La spalla sta bene, sono pronto per il Mondiale”

Hirving Lozano ha rilasciato un’intervista alla TV messicana Tudn rassicurando tutti sulla sua forma fisica. El Chucky, infatti, a maggio si è operato alla spalla per risolvere un problema che lo tormentava da febbraio.

Queste le sue parole: “La spalla si sta riprendendo e sono in perfetta forma per affrontare al meglio la prossima stagione. Voglio arrivare al Mondiale preparato fisicamente perché voglio dare il mio meglio. La manifestazione che giocheremo in Qatar è fondamentale per noi perché vogliamo lasciare una buona eredità a chi giocherà la Coppa del Mondo in casa nel 2026. Ovviamente mi piacerebbe essere in campo in quell’occasione, ma avrò 30 anni…”

Sicuramente anche Spalletti si augura che Lozano sia pronto per l’imminente stagione visto che il messicano sarà un punto da cui ripartire.