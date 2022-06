TuttoSport – La Juve monitora da vicino Fabian Ruiz

Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz sembra pronto a lasciare Napoli dopo aver rifiutato il rinnovo proposto dalla società azzurra. L’ex Betis vorrebbe tornare in Spagna, dove è molto ricercato, soprattutto dall’Atletico Madrid. L’andaluso non ha offerte solo dalla Spagna, infatti sono molte le squadre che monitorano la situazione, tra queste troviamo anche la Juventus. Come riportato da TuttoSport il club torinese fiuta l’affare, aspettando di capire l’evoluzione della trattativa tra gli azzurri e il centrocampista. Al momento la società del presidente Agnelli non ha fatto nessuna offerta, aspetta prima di capire se si potrà liberare qualche slot in mediana per poi fare un’offerta al club azzurro, che valuta il suo centrocampista 30 milioni più bonus.