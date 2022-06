Repubblica- Koulibaly vorrebbe finire la carriera a Napoli

Si è parlato in queste ore di un possibile 7%. Il 7% che quest’anno ha salvato la Salernitana e chissà che non possa rappresentare anche un possibile rinnovo di KK col Napoli. La domanda che tutti si fanno è la seguente: “Da cosa dipende questo 7%?” Questo 7% rappresenta l’amore di Koulibaly verso la maglia azzurra e la città di Napoli che l’ha formato come giocatore. Esistono due sogni: il primo è un futuro lontano da Napoli per dimostrare le sue immense qualità, il secondo è quello di voler terminare la carriera all’ombra del Vesuvio per diventare un’icona dei partenopei. Aurelio De Laurentis e Luciano Spalletti preferirebbero la seconda opzione e sarebbero disposti a fare anche alcuni sacrifici. De Laurentis e l’agente di Koulibaly sono in stretto contatto e lavorano per questo rinnovo. Attualmente, il centrale senegalese percepisce 6 milioni di euro e il patron del Napoli ha proposto un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Ramadani ha fatto sapere che se non si dovesse arrivare almeno a 5 milioni, contando anche i bonus, l’addio sarebbe inevitabile.