CdS – PSG prova a battere la concorrenza per Scamacca! Pronta offerta clamorosa: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nuovo direttore sportivo del PSG, Luis Campos, sarebbe pronto a portare a Parigi Gianluca Scamacca! L’attaccante del Sassuolo ha letteralmente stregato il nuovo dirigente che, nell’ultimo periodo, ha intensificato i contatti con gli emiliani per arrivare ad un accordo quanto prima. Sull’attaccante c’erano il Napoli ed altri club di Serie A ma sarà difficile battere l’offerta del PSG: 40 milioni di parte fissa e 10 di bonus extra. Scamacca si trasferirebbe in Francia con un contratto che lo legherebbe ai parigini fino al 2027 per più di 3 milioni all’anno!