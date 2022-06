Marciano: “Koulibaly e Fabian? 50% di probabilità che restino, vi spiego!”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Francesco Marciano.

“Sta al Napoli far capire che c’è bisogno di equilibrio, senza essere troppi enigmatici nelle esternazioni e comportamenti perché poi è normale che la piazza vivi una situazione di malcontento. A inizio stagione scorsa avremmo firmato tutti per un terzo posto, ma vedendo come stava andando il campionato la società è stata assente. Dopo Bergamo andava lanciato un messaggio di vicinanza verso i tifosi. L’unico messaggio lanciato da De Laurentiis è stato quando c’era il rischio di non andare in Champions. Il Napoli, ad oggi, non sta costruendo quella che era la promessa di De Laurentiis. Quando ha detto questa cosa: ‘voglio vincere peró’ abbiamo tutti pensato che abbia messo le mani avanti. Un presidente che vuole realmente vincere non dice ‘peró’, ma vuole lottare fino alla fine. Io spero che la promessa venga mantenuta. Percentuali di permanenza? Mertens e Ospina 0; Fabian e Koulibaly 50%; Politano 20% poichè dipende se arriva un sostituto all’altezza; Osimhen rimane al 100%. Se perdi pure Osimhen di che scudetto vuoi parlare? Basta con quello del bilancio, perché se lo perdi nell’anno in cui perdi Insigne e Mertens si fa dura”.