Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino e della Roma, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del calcio di oggi e dei suoi piani per il futuro.

L’ex ds è fermo e aspetta l’offerta giusta per tornare nel giro; oggi, nell’intervista odierna, Petrachi ha svelato con quale allenatore gli piacerebbe lavorare.

Petrachi ha confessato che vorrebbe lavorare con un ex Napoli:

“Mi sarebbe piaciuto lavorare con Gattuso, è uno vero come me. Poteva lavorare tranquillamente in Italia, peccato sia andato all’estero”.

Fonte: TMW Radio.