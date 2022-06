Armando Broja, attaccante del Chelsea appena rientrato dal prestito al Southampton, era finito nel mirino del Napoli qualche tempo fa, e pare che gli azzurri siano ancora interessati. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, la squadra di Tuchel sembra voler puntare sul 20enne albanese, in vista anche della possibile uscita di Lukaku. Dunque, Broja per il momento partirà in ritiro con i londinesi.