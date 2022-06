Gds – Chieste informazioni per il sostituto di Politano

Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il Napoli sta sondando il terreno per un’eventuale partenza di Matteo Politano, che sembra voler cambiare aria. L’esterno della nazionale di Roberto Mancini ha molte offerte e la sua partenza è sempre più probabile. Proprio per sostituire l’ex Inter, la società di De Laurentiis sembra aver chiesto informazioni al Bologna per Riccardo Orsolini, che la società emiliana lascerebbe partire per una cifra che si aggira sui 15 milioni. Al momento il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha chiesto solo informazioni, in attesa di capire cosa succederà con Politano.