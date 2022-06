Quali sono le squadre di Serie A più under e quelle più over

Le scommesse sportive online molto spesso rappresentano un panorama particolarmente vasto fra gli orizzonti di under e over, queste due chiavi di lettura sono molto valide anche per quanto riguarda l’aspetto tattico che le squadre mettono in mostra davanti ai tifosi e in tv. Nel valzer dei simboli e delle quote, fra Gol e No Gol fratto i vari Multigol a diversi valori attribuiti, ecco un’analisi specifica sulle squadre più under e quelle più over di serie A.

Il Sassuolo è la squadra più overona in assoluto

Sui siti di scommesse e su Betfair App l’over 2,5 del Sassuolo è sempre quotato basso perché molto sicuro e probabile, infatti nelle prime 30 gare di campionato la squadra ha totalizzato ben 24 over 2.5 e soltanto 6 under 2.5.

La Lazio di Sarri: mister super over

Segue al secondo posto la Lazio di Sarri, abituato a offrire spettacolo con la sua tattica densa di gol. In totale su 30 partite, i Biancocelesti hanno totalizzato 23 over 2.5 e soltanto 7 under 2.5, spettacolare il 4 – 4 contro l’Udinese nella gara di andata a dicembre.

La squadra più underona è la Juventus

Non poteva essere altrimenti, il campione per quanto riguarda gli under 2.5 è Sir. Max Allegri con la sua mossa segreta: La Vittoria a Corto Muso. In totale, gli under 2.5 della Vecchia Signora sono 21 su 30 gare disputate, soltanto 9 le partite terminate in over 2.5.

Anche il Verona è una squadra overona

Quest’anno nella Serenissima si respira aria di festa, infatti in campionato l’obiettivo salvezza è stato raggiunto con largo anticipo e il decimo posto è un grande traguardo. In totale su 30 gare disputate sono 21 quelle terminate in over 2.5 e 9 gli under 2.5 della compagine gialloblù.

Torino e Genoa sono due squadre particolarmente underone

Se il Toro in casa gode di un’ottima stabilità, lo deve soprattutto ai pochi gol che subisce, infatti in totale su 29 gare disputate ben 17 sono terminate in under 2.5 e 12 in over 2.5.

Il Genoa invece non vince molto ma ha all’attivo tantissimi 0 – 0 che gli hanno fatto guadagnare punti preziosi in chiave salvezza. In totale su 30 gare disputate le partite terminate in under 2.5 sono 17 e quelle finite con un risultato over 2.5 sono 13.

Anche la Samp è un’ottima squadra overona

Segue al quarto posto della classifica parziale delle squadre più overone della Serie A di quest’anno, c’è la Sampdoria con 20 gare terminate in over 2.5 e 10 partite concluse con risultati in under 2.5.

Quali sono le squadre che segnano di più

Attualmente le squadre con i reparti offensivi più forti sono l’Inter con 62 reti siglate in 29 gare, la Lazio con 58 reti in 30 gare e il Milan con 56 gol realizzate nelle prime 30 gare disputate. Il reparto difensivo più forte rimane quello del Napoli con soltanto 22 gol subiti nelle prime 30 gare di campionato.