Fedele: “Con Insigne, Mertens e via in un solo colpo, servono calciatori di qualità”

Gaetano Fedele, è intervenuto a ‘Febbre a 90’, in onda su Vikonos Web Radio Tv, per parlare della situazione di casa Napoli: “Mertens? Quando si arriva a questo è difficile ricucire lo strappo, non vorrei si arrivasse ad un altro addio dopo quello di Insigne, da tifoso mi dispiacerebbe molto, Mertens è un pilastro del Napoli. Il fatto è che si è avuto un anno intero per incontrarsi, i rapporti tra giocatori e società sono come matrimoni, non è importante chi fa per primo il passo d’avvicinamento, purché però si faccia. Le dichiarazioni di De Laurentiis sullo scudetto? Beh, se va via anche Koulibaly tutto diventa più complicato”.

“Con Insigne, Mertens e Kalidou via in un sol colpo, servono calciatori di qualità e che sappiano cos’è la napoletanità, calciatori che ti danno 20 punti in più all’anno, mi auguro il presidente li prenda. Faccio l’esempio di Ibra: quanto ha giocato, quest’anno, al Milan? Poco, eppure ha dato l’esempio e la giusta mentalità vincente a tutto il gruppo rossonero. Credo che quest’anno il Napoli non farà grossi acquisti ma quattro, cinque giocatori andranno via, anche Fabian potrebbe lasciare”. Ha concluso Fedele.