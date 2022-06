Bagni: “L’anno prossimo Gaetano rimarrà a Napoli”

Secondo quanto detto a Si Gonfia La Rete dall’ex giocatore del Napoli, Salvatore Bagni, nella prossima stagione gli azzurri non cederanno Gianluca Gaetano, ma lo terranno in rosa. Il talento azzurro sembra infatti aver convinto il mister azzurro Luciano Spalletti, che ha deciso di tenerlo, e in ritiro valuterà dove farlo giocare. Queste le parole dell’ex Napoli: “Posso dare una notizia certa: Gianluca Gaetano l’anno prossimi rimarrà a Napoli, scelta secondo me giusta da parte della società. Il ragazzo nella passata stagione ha messo in mostra le proprie qualità e ha dimostrato di fare la differenza”.