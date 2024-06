Lobotka: “Stagione deludente? Colpa nostra, Calzona è stato il migliore. Vi dico la verità su quest’anno”

Stanislav Lobotka ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca a Bad Erlach. Con Francesco Calzona alla guida della Slovacchia, il numero 68 del Napoli si prepara a disputare gli Europei in Germania che partiranno fra una settimana esatta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I risultati della stagione sono stati deludenti, è stata più impegnativa per la testa che per il fisico. Questi ultimi giorni mi sono serviti per resettare. Calzona non ha avuto vita facile come nessun altro nel club e penso che abbia fatto un buon lavoro, è stato sicuramente il miglior tecnico che abbiamo avuto, ma questa stagione è stata tale che forse anche se Pep Guardiola fosse venuto da noi, lo avremmo reso un allenatore mediocre. Non si trattava solo dell’allenatore, ma di noi del club, dei giocatori, semplicemente di una stagione in cui a volte tutto va bene come l’anno scorso, oppure non si combina niente come quest’anno. Non molte cose sono andate a posto. Se ne sono andati l’allenatore Spalletti, il direttore sportivo Giuntoli, alcuni giocatori volevano andare via e la società non li ha lasciati partire. Siamo anche partiti bene ma poi abbiamo perso la gestione delle partite, abbiamo preso gol facili per poi andare via mentalmente. Prendevamo gol in qualsiasi modo e faticavamo a farli. Non è stato facile mentalmente, perché la gente si aspettava una stagione diversa dopo aver vinto il titolo, ma c’erano tante cose che non quadravano”.

Infine, Lobotka ha commentato l’arrivo di Conte: “Non lo conosco personalmente, ma quando era all’Inter e giocavamo contro di loro con il Napoli, esprimevano un calcio bello ma impegnativo. Ha avuto una carriera ricca, ma tutto si valuta sempre a fine stagione. 3-5-2? Per me non sarà un problema. Ho sempre detto che l’allenatore può schierarmi in qualsiasi posizione, io sono pronto a tutto. Penso che non ci saranno problemi su questo”.