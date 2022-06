Come riportano dall’Inghilterra, il Napoli punta l’attaccante albanese Armando Broja. La punta del Chelsea nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Southampton e si è messo in mostra. In estate tornerà alla base e su di lui ci sono varie squadre, tra cui anche Inter e Napoli. Al momento la società azzurra vorrebbe prima capire la situazione Victor Osimhen per poi fare un’offerta per il giocatore che il club londinese valuta circa 30 milioni.