UFFICIALE – Milik, addio Europei! Grave infortunio in amichevole. I dettagli

Non c’è pace per l’ex azzurro Arek Milik. L’attuale juventino è stato convocato dalla Nazionale polacca per disputare gli Europei in Germania. Ora, però, non potrà più farlo. Durante l’amichevole con l’Ucraina, Milik ha subito un infortunio. Dagli esami strumentali si è rivelato più grave del previsto: dovrà subire l’ennesima operazione al ginocchio. Un vero e proprio incubo per un ragazzo molto talentuoso ma che, soprattutto durante la sua avventura napoletana, non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale a causa degli infortuni. Di seguito il comunicato della Polonia:

“Durante l’amichevole contro l’Ucraina la nazionale polacca ha riportato numerosi infortuni, uno dei quali, quello di Arkadiusz Milik, si è purtroppo rivelato così grave da escludere il giocatore dalla partecipazione alla fase finale del Campionato Europeo. Il giocatore tornerà al club e sarà costretto a sottoporsi ad un’artroscopia al ginocchio”.