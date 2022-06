Alvino: “Dichiarato incedibile Koulibaly. Tra Mertens e il Napoli non è ancora finita”

Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato delle due situazioni più spinose in casa Napoli, che riguardano Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Secondo quanto detto dal giornalista la storia tra il belga e gli azzurri non può ancora definirsi conclusa, perchè si cerca una soluzione per rinnovare. Questo quanto detto da Alvino: “Sono dell’idea che la trattativa si dirà conclusa solo quando sarà finita sul serio. Adesso qualcuno dovrà dare segnali tra le due parti. Mi auguro che possa prevalere il buon senso da entrambe le parti. Per Koulibaly il Napoli vuole essere accontentato per lasciarlo andare. Al momento la società lo ha dichiarato incedibile”.