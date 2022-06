Durante una lunga intervista ai microfoni di Fanpage, Walter Sabatini ha lasciato molti scoop anche del suo futuro da dirigente. Prima di tutto ha annunciato il suo addio improvviso alla Salernitana a causa di divergenze e discussioni con il presidente Iervolino. Ha poi parlato dell’altra squadra campana, il Napoli, chiarendo il rapporto con De Laurentiis: ” I rapporti tra me e ADL? Sono ottimi, ci conosciamo da un bel po’ di tempo, non so però se potrei essere utile alla causa Napoli, non penso”. Ha aggiunto anche un commento sul mister Spalletti: ” Tra me e Luciano invece, c’è un’amicizia vecchia e radicata, oltre alla tanta stima reciproca. Io per lui combatterei ogni battaglia, perché lo conosco perfettamente, fin quando resterà a Napoli non potremo lavorare insieme, peccato uniti avremmo vinto tanto”. Queste le parole di uno dei più preparati dirigenti italiani.