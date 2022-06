Sky – Il Napoli vuole il rinnovo di Fabiàn: il motivo

Il Napoli vuole il rinnovo di Fabiàn.

Ne ha parlato l’edizione odierna di Sky Sport, che nei suoi aggiornamenti di mercato ha parlato anche di Napoli e dello spagnolo: secondo le ultime notizie, infatti, gli azzurri vorrebbero prolungare l’attuale contratto per evitare di dover affrontare una situazione uguale a quella di Lorenzo Insigne, andato in scadenza e perso a parametro zero con l’intercessione del Toronto. Ora bisognerà capire quale sarà l’idea di Fabiàn Ruiz alla proposta del Napoli: dentro o fuori?