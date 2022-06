Pietro Lo Monaco ha parlato di Napoli a Radio Kiss Kiss.

In particolare si è soffermato su Paulo Dybala: “Dybala non è per niente un calciatore finito. Nel Napoli formerebbe una grandissima coppia con Osimhen. Per poterlo acquistare, ovviamente, il Napoli dovrebbe cedere un pilastro importante dell’attuale rosa”. La disamina sulla coppia Dybala-Osimhen riguarda ovviamente un sogno di mercato attualmente impraticabile. Vedremo dove finirà l’ex gioiellino della Juventus.