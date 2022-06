Ritorno al Passato – La SSC Napoli sui social ricorda una meravigliosa rimonta grazie ad Insigne!

Con il campionato ormai alle spalle e l’addio di tutto il popolo azzurro al suo capitano, Lorenzo Insigne, la SSC Napoli attraverso i propri social, fa rivivere ai propri tifosi alcune indelebili emozioni. Il video pubblicato oggi è una delle grandi rimonte partenopee. Gli azzurri erano sotto in casa al San Paolo contro il Torino di Fabio Quagliarella! Era la stagione 2014-2015 ed il Napoli aveva bisogno di vincere ad ogni costo. Dopo la prima frazione di gioco, nella ripresa ci pensa Insigne a riportare il punteggio in parità grazie ad un preciso colpo di testa, una delle reti più iconiche dell’ormai ex capitano. Completa la rimonta Callejon proprio su lancio di Insigne, una delle prime volte che i tifosi azzurri apprezzarono il famoso movimento dello spagnolo che fece la fortuna dell’era Sarri. Di seguito il video ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli: