Senad Lulic, ex capitano della Lazio, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo addio al club biancoceleste.

Ecco le parole del calciatore: “Penso che la mia partenza fosse decisa da tempo. Nel calcio si dà la colpa ad altri. Alla fine è passata che fu Sarri a non volermi, ma non penso c’entri. Perché? Potevano dirmi “Hysaj è più forte, non ci servi più”. Hanno ringiovanito, sì. Poi è arrivato Pedro nella squadra più vecchia della A”.