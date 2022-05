Napoli-Barak: Il giocatore è disposto al trasferimento in azzurro

Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista ceco è nei radar del Napoli da diverso tempo, i partenopei aspettano solo il momento giusto per affondare il colpo:

“Uno di quei giocatori che con Spalletti potrebbe diventare in un attimo multiuso. Il Napoli sta continuando ad aspettare il momento giusto per affondare il colpo e bussare alla porta del Verona con l’offerta giusta. Il tutto facendo leva sempre sulla volontà del giocatore, ben disposto all’idea di trasferirsi a Napoli, giocare la Champions ed essere allenato da Luciano Spalletti”.

“Servirà il contributo di Barak, questo è poco ma sicuro, perché la prima richiesta da parte del Verona è di 20 milioni di euro: cifra troppo alta per potersi anche solamente mettere a parlare di altro”, ha riferito il quotidiano campano. Il club campano non vuole spendere tale cifra per il calciatore e attende che il Verona abbassi il prezzo per poi pensare di poter tentare un affondo nel corso dell’estate. Staremo a vedere, situazione in evoluzione.