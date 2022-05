Il Monza guarda Ounas, l’algerino lascerà gli azzurri in estate

Il Monza di Galliani e Berlusconi dopo la salita in Serie A, è già a lavoro per costruire una squadra che possa dire la sua in campionato. Il nome che è sbucato fuori è quello di Adam Ounas, classe ’96, e in uscita dal Napoli; a riportarlo la Gazzetta dello Sport:

“La storia ha più volte raccontato di un Galliani sorprendente, capace di colpi clamorosi. Anche a Monza, quando dal cilindro tirò fuori due nomi come quelli di Balotelli e Boateng. Alla fine nonsono stati utili per la promozione, ma hanno fatto capire come il Monza possa arrivare ovunque. Un giocatore che al Monza è sempre piaciuto è l’algerino Adam Ounas del Napoli, già sondato in questa stagione”.