Pedullà: “Napoli su Vicario. Chiarisco una cosa uscita su un sito”

In casa Napoli c’è da sciogliere il nodo portiere, ne ha parlato Alfredo Pedullà sul suo sito: “Confermiamo che Vicario è un nome importante, come anticipato nei giorni scorsi, per la porta del Napoli, a maggior ragione quando verrà fatta completamente chiarezza su Meret e Ospina. Chiariamo anche quanto scritto recentemente da un sito napoletano che ci cita senza un perché: noi abbiamo fatto solo il nome del Napoli su Vicario, non quelli di altre due o tre squadre”.

Poi ha aggiunto: “La Lazio su Vicario? Sarri ha chiesto Carnesecchi, considerando l’impossibilità o quasi di arrivare a Kepa. Soltanto se non fosse possibile arrivare a Carnesecchi, la Lazio ci sta lavorando, entrerebbero in lizza altri profili (compreso Vicario)”, ha riferito il noto esperto di calciomercato. Anche la Lazio così come il Napoli è alla ricerca di un portiere di livello dopo l’addio di Pepe Reina, lo spagnolo ha terminato la sua esperienza a Roma.