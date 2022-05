Iannicelli: Koulibaly lontano da Napoli. Insigne contro Ancelotti? Cosa ha vinto Lorenzo?

Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione Campania Sport.

“Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Può davvero rinnovare? Ad oggi, purtroppo, Koulibaly è molto lontano da Napoli: di certo molto più lontano che vicino… Ci sarà un reset, da qui alla prossima stagione” ha analizzato il noto giornalista ed opinionista sportivo, nonché conduttore di programmi radiotelevisivi di approfondimento sul Calcio Napoli.

Iannicelli ha poi parlato Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid: “A Napoli, ad Ancelotti non è stato riservato un normale comportamento professionale: gli hanno rivolto una caterva di insulti e di improperi che vanno ben oltre la critica. Non sono d’accordo con chi dice di chiudere il capitolo Ancelotti e guardare avanti: dobbiamo progredire, ma per riuscirci dobbiamo capire bene quanto successo in passato”.

“Ora Ancelotti ha vinto Liga e Champions, ma quei giocatori del Napoli continuano a non vincere nulla: vorrà pur dire qualcosa. Se fai sempre le stesse cose, se non accetti mai di metterti in discussione, non otterrai mai risultati”.

“Rimasi agghiacciato quando Lorenzo Insigne, in un’intervista, andò pubblicamente contro il mister e disse che Ancelotti non dava gli stimoli necessari alla squadra. Intanto Ancelotti ha stravinto; spiegatemi voi cosa ha vinto, invece, Insigne… “.