Corbo: “ADL con Ancelotti colpo da teatro. Con Gattuso bruciati 100 milioni”

Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica è tornato a parlare dell’esonero da parte di Aurelio De Laurentiis di Carlo Ancelotti avvenuto nel 2019. “Lasciò dopo il secondo posto il Napoli, già promosso agli ottavi di Champions il 20 dicembre 2019 dopo il 4-0 al Genk e una cena-choc con il presidente. Anche i più devoti tifosi, dipendenti e amici di De Laurentiis devono riconosce che il Napoli e il presidente ne escono male. I giocatori che non si sentivano subalterni ad Ancelotti jr, viceallenatore apprezzato oggi a Madrid, Allan che ha pagato 140mila euro per la rivolta e lo scontro con Eduardo De Laurentiis altro figlio e altro vice, Insigne che si sentiva schiacciato e neanche filava con Davide, i tifosi che ascoltavano tronfi opinionmaker a digiuno di calcio”.

“Colpa di tutti, certo, anche di Ancelotti. Ma una riflessione, se si rivede allo specchio al momento di radersi, deve farla anche il presidente. Formidabile colpo quando prese Ancelotti: prezzo modico, porte aperte al figlio e al genero nutrizionista con ambizioni da supermedico, ma soprattutto mise in poche ore a tacere gli orfani di Sarri. Un geniale colpo di teatro. Fu amicizia sincera, con cene e tressette. Fino alla grana”.

“Un mercato in dissonanza con De Laurentiis e Ancelotti portò alla crisi, poi a Gattuso, quindi al troppo caro mercato di gennaio, 100 milioni quasi bruciati per la paura che aveva ormai scosso la società. C’è una sola morale purtroppo facile. Saranno grandi il Napoli e il suo presidente quando il febbrile De Laurentiis seguirà la parte migliore di sé, le sue idee, le sue visioni. Se Aurelio avesse anche la normalità per portarle avanti”, ha concluso Corbo.