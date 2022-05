Juan Jesus ha di recente rinnovato il suo contratto con il Napoli, così come annunciato da Aurelio De Laurentiis. Il difensore brasiliano, attraverso i suoi canali social, non ha tardato a far sentire il suo entusiasmo per la possibilità di poter continuare a giocare con la maglia partenopea. “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli… Un onore poter continuare la nostra strada INSIEME”.