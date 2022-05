Mancini: “Eccesso di riconoscenza? Dovevamo andare direttamente al Mondiale”

Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire i temi riguardo l’esclusione dal Mondiale e non solo.

“Eccesso di riconoscenza? Non credo sia questo. Se valutiamo la questione tecnica, dovevamo andare direttamente al Mondiale per il gruppo che abbiamo fatto. Purtroppo alcuni episodi hanno pesato e la dimostrazione è la gara con la Macedonia, dove ci sono stati tanti episodi negativi e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una squadra giovane, non era un problema di riconoscenza”.

“Clima attorno alla Nazionale? I tifosi sono ancora attaccati a noi, nonostante quanto accaduto. Undici mesi fa abbiamo vinto un campionato europeo strameritandolo, questa squadra ha regalato grandi emozioni”.

“Nazionale al centro del calcio italiano? Il fatto che si possa lavorare coi giovani durante la settimana, durante l’anno, sia una cosa positiva. Credo a marzo si potesse fare qualcosa di più, ma ciò che accadrà in futuro non lo so. Non si può preparare una gara così importante in un giorno, ecco”.