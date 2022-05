Il Napoli primavera è salvo, battuto il Genoa

Si è da poco conclusa la gara di ritorno dei Playout di Serie A primavera tra Napoli e Genoa. A Cercola i ragazzini di mister Frustalupi hanno battuto la primavera del Genoa con il risultato di 2-0. Il match di andata si era concluso 2-2, per questo i giovani in maglia azzurra potevano anche permettersi un pareggio come 0-0 o 1-1. La partita è molto combattuta ma saranno i giocatori che nella stagione hanno mostrato ottimi segnali come Ambrosino e Coli Saco a decidere il match, insieme al portiere Idasiak. Infatti dopo un primo tempo finito a reti inviolate sarà il centrocampista ex Milan ad aprire il match, con un colpo di testa perfetto che batte il portiere genoano. Poco dopo la metà del secondo tempo sarà il giovane attaccante Ambrosino, con un rigore perfetto a portare il Napoli sul 2-0. Al 90′ minuto il Genoa ha la possibilità di accorciare le distanze, ma sale in cattedra l’estremo difensore azzurro Idasiak che para un rigore e pone un punto definitivo sul match.