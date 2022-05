SPORTITALIA – Non solo Lazio, un altro club di Serie A vuole Mertens: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, non solo la Lazio ma anche l’Inter avrebbe puntato Dries Mertens per migliorare l’attacco. Il centravanti del Napoli, al momento, ha dato assoluta priorità ai partenopei. Tuttavia manca ancora l’accordo con la dirigenza azzurra proprio per le nuove regole imposte sul monte ingaggi. Sarri assieme alla sua Lazio ed Inzaghi con l’Inter, aspettano con ansia dei risvolti definitivi riguardo il possibile rinnovo dell’attaccante belga. Al momento opportuno proveranno a piazzare il colpo decisivo, cercando di strappare l’ex PSV dall’ombra del Vesuvio.