Auriemma: “Kouibaly non rinnoverà ma non andrà alla Juventus, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Purtroppo la partenza del senegalese sembra ormai imminente! Ha tantissime offerte da grandi squadre, tra queste c’è anche la Juventus. Koulibaly però ha fatto già sapere al suo agente, che non accetterà mai la destinazione piemontese. Anche perchè ha veramente l’imbarazzo della scelta: su tutte ci sono PSG e Barcellona.

Koulibaly ha rifiutato l’offerta al ribasso proposta da ADL. Effettivamente è comprensibile che per una stagione non puoi garantire lo stesso stipendio del passato ma non per tre. Firmare adesso per l’ex Genk avrebbe voluto ridursi lo stipendio per ben tre anni consecutivi, inaccettabile per un difensore del suo livello”.