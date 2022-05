Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato in un’intervista a Sky Sport soffermandosi su svariati temi. Di seguito le principali dichiarazioni:

Sulla Superlega “Il progetto Superlega? Non è mai stato ‘Super’ ed è finito. Loro possono fare tutto quello che vogliono, adesso è un affare loro. Sono sicuro che sia sotto l’aspetto legale sia sotto quello morale, abbiamo ragione noi. Sono sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia. Loro utilizzano come tema chiave il fatto che l’UEFA ha il monopolio. E noi abbiamo risposto loro che la Uefa il monopolio non lo ha. Se vogliono, possono giocare in una loro competizione. E’ strano però che vogliano un loro torneo ma contemporaneamente vogliano giocare nel nostro, di torneo. Ad ogni modo, per me questo è un argomento chiuso. Magari qualcuno vuole insistere, ma c’è anche qualcuno che continua a insistere sul fatto che la terra sia piatta…e quindi…”.

Sugli Europei in Italia “Euro2032 in Italia? Ne ho parlato molto con Gravina, l’Italia è un paese che respira calcio ogni giorno ma la situazione delle infrastrutture è terribile. Bisognerebbe garantire un implemento delle risorse, ma senza un aiuto da parte del governo potrebbero esserci problemi”.

Sulla nuova Champions 2024 “E’ una grande formula senza dubbio, renderà il torneo più interessante e allo stesso tempo non andremo a “cannibalizzare”i campionati europei. Penso che sia una buona soluzione per il calcio europeo. Ci saranno 4 squadre in più e senza coefficienti, ma non credo che le squadre inglesi, come si dice, saranno più rappresentate di quanto lo sono adesso. Ci saranno più squadre, ma non necessariamente più squadre inglesi”.