L’addio del capitano bianconero, Giorgio Chiellini, ha lasciato uno spazio da colmare in difesa. La Juve, per questo, è alla ricerca di un profilo esperto e con costi non troppo lievitati. Uno dei primi nomi ricercati dalla società di Agnelli è stato Kalidu Koulibaly. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, esperto con un’età che tocca la soglia dei trenta, un ingaggio non elevatissimo viste le qualità del calciatore. Infine un altro elemento che fa vacillare la Juve è il contratto in scadenza nel 2023 che lega Koulibaly al Napoli. De Laurentiis ha già ricevuto qualche richiesta , perciò il patron azzurro ha fissato il prezzo, 40 milioni potrebbero accontentarlo.