La Roma vince la Conference League, battuto il Feyenoord: arrivano anche i complimenti del Napoli

La Roma di Jose Mourinho si aggiudica la prima edizione dell’Europa Conference League. I giallorossi hanno la meglio con una grande prova di forza e solidità sul Feyenoord. L’1-0 realizzato nel primo tempo da Zaniolo ha resistito fino al 95′, ma la Lupa ha dovuto soffrire e non poco per portare a casa il primo ed unico trofeo della stagione. Italia che torna a sollevare un trofeo in Europa, non accadeva dall’anno del triplete dell’Inter!

Anche il Napoli si è complimentato con la squadra capitolina, e lo ha fatto attraverso un post sui propri canali ufficiali: