“Dybala-Roma, che succede?”. Interpellato sul destino di Paulo Dybala, Gianluca Di Marzio risponde a Sky Sport:

“Da giovedì la Roma inizierà a pensare al mercato come giusto che sia, ora massima concentrazione da parte di tutti per questa finale di Conference League. La Roma valuterà le richieste di Mourinho, sicuramente un giocatore offensivo in più e un difensore. Mou già durante l’anno si era espresso per avere una rosa più ampia”.