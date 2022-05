Cds – Il Napoli ha chiesto informazioni per Beto

Il Napoli sembra essere in cerca di un sostituto dell’attaccante Victor Osimhen, che è corteggiato da tantissime squadre inglesi . La società azzurra non vuole farsi trovare impreparata e per questo sta chiedendo informazioni per molti attaccanti. Tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane sembra ci sia anche un interessamento per il portoghese dell’Udinese, Beto che nell’ultima stagione ha dimostrato di poter essere un attaccante pronto al calcio italiano. Il club di DeLaurentiis ha chiesto informazioni alla società friulana che non sembra esser disposta a fare sconti e vorrebbe ricavare un bel pò dalla sua cessione.