Fikayo Tomori ha parlato, al Corriere dello Sport, delle partite più difficili nella stagione dello scudetto per il Milan.

“Partita più difficile? Quella persa in casa con il Napoli, era il mio compleanno. A parte gli scherzi, è stata molto difficile quella vinta in casa loro al Maradona. Ma anche quelle con l’Inter e con la Juve. E non dimentico nemmeno i due pareggi con l’Udinese: sono molto fisici, difficile dominarli”.