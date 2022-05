Altobelli: “Al Napoli servono altri due acquisti! Fine ciclo? Vi dico la mia”

Il noto ex calciatore, Alessandro Altobelli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul mercato estivo del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli, al momento, ha bisogno di almeno altri due acquisti: uno sulla fascia sinistra per sostituire Insigne ed un altro sulla destra! Per il resto la rosa degli azzurri è al completo e tutto dipenderà proprio dalle cessioni. Osimhen ha ancora tanto margine di miglioramento, se non si farà male, sono sicuro che l’anno prossimo è l’anno della finale consacrazione.

Fine di un ciclo? Non credo proprio! Vendere qualcuno ci sta ma lasciare alcuni pilastri sotto la guida di Spalletti basta per non parlare di rifondazione. Bisognerà ripartire da quelle sicurezze per costruire un Napoli diverso ma non completamente nuovo”.