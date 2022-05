Il Mattino – Napoli, idea Gollini per la porta! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis sarebbe sulle tracce di Pierluigi Gollini. Di proprietà dell’Atalanta, l’estremo difensore non è stato riconfermato al Tottenham e quindi tornerà presto alla base di Bergamo. La sensazione è che il Napoli voglia porre fine al dualismo tra Meret e Ospina, che ormai va avanti da anni. Con due storie e situazioni contrattuali differenti, c’è la possibilità che il club non punti su uno dei due ma potrebbe cercare il portiere del futuro altrove. Gollini si presenterebbe come una buona opzione per il club azzurro. Il prezzo del cartellino sarebbe di 15 milioni di euro, con una formula che può essere variabile. Prestito con diritto di riscatto oppure cessione a titolo definitivo. Anche dal punto di vista contrattuale, l’ex Dea sarebbe in linea con la squadra azzurra, con un contratto da un milione a stagione. Una cosa è certa, l’ex Atalanta gradirebbe la piazza, l’allenatore e soprattutto la possibilità di rientrare in Italia dopo l’anno passato in Inghilterra.